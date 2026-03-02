Сын Тома Хэнкса не может вернуться в США из-за проблем с паспортом

Сын Тома Хэнкса Чет заявил, что не может вылететь из Колумбии из-за проблем с паспортом

Сын Тома Хэнкса Чет в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловался, что «застрял» в Колумбии без американского паспорта.

Хэнкс-младший рассказал, что отправился в Колумбию после поездки в Пуэрто-Рико. Он воспользовался своим греческим паспортом, так как у американского истекал срок действия. Он уточнил, что не брал второй документ с собой.

Перед вылетом в США сыну артиста заявили, что ему необходима грин-карта для возвращения в страну. Хэнкс подчеркнул, что у него нет грин-карты, так как он гражданин Соединенных Штатов.

«У меня с собой нет американского паспорта, так что я буквально застрял в Колумбии. Я застрял в Медельине. Конечно, есть места и похуже. Но я понятия не имею, что мне делать», — отметил сын актера.

По словам Хэнкса-младшего, единственное посольство, где он может решить этот вопрос, находится в Боготе, примерно в часе лета от Медельина. Мужчина признался, что не хочет лететь так долго.

В комментариях пользователи отметили, что ситуация схожа с сюжетом фильма «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.

