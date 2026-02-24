Американский актер Том Хэнкс станет президентом США в новом фильме. Об этом пишет Variety.

69-летний артист сыграет 16-го президента страны Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо».

Анимационно-игровой фильм с реальными и вымышленными персонажами посвящен отношениям Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет.

Режиссерское кресло картины Дьюк Джонсон, Хэнкс станет сопродюсером картины.

Том Хэнкс является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.

В 2025 году Том Хэнкс пытался скрыться от поклонников с помощью маски в метро. Один из пассажиров заснял Тома Хэнкса в метро в Нью-Йорке. 69-летний актер был запечатлен в маске, которую надел, предположительно, для того, чтобы его не узнали в транспорте. Артист появился на публике в зеленом кардигане, куртке, темно-синих джинсах, шапке и черных ботинках. Звезда «Форреста Гампа» добавил к образу очки в прозрачной оправе и сумку.

Ранее Хэнкса раскритиковали после выступления в шоу за «отвратительный» троп.