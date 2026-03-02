Киркоров выдал замуж дизайнера

Певец Филипп Киркоров записал видеопоздравление для дизайнера и близкой подруги Аники Керимовой с поздравлениями со свадьбой. Об этом сообщает kp.ru.

«От всего сердца, от всей души хочу поздравить с этим удивительным днем любви в вашей жизни! Берегите это замечательное чувство, которое дается нам свыше. Я и моя семья, и мои песни всегда рядом с вами. Аника, ну а тебе особая любовь. Я счастлив за тебя», — заявил артист.

Керимова уже несколько лет дружит с Филиппом Киркоровым. В 2023 году она помогла сыну Мартину народного артиста в разработке и презентации своей первой модной коллекции.

Аника Керимова вышла замуж за российского чиновника Ивана. Пара познакомилась на заседании правительства Москвы. По словам дизайнера, мужчина попросил благословения у ее духовника, прежде чем сделать ей предложение руки и сердца.

Керимова сменила пять платьев на свадьбе.

«Каждое платье — это часть моей истории, моей души. Я хотела, чтобы они отражали мою индивидуальность, но при этом соответствовали атмосфере русской сказки и, конечно, были удобными, ведь мне предстояло провести весь день с любимым человеком», — поделилась дизайнер.

