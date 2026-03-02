Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Киркоров выдал замуж дизайнера

Певец Филипп Киркоров поздравил дизайнера Керимову со свадьбой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров записал видеопоздравление для дизайнера и близкой подруги Аники Керимовой с поздравлениями со свадьбой. Об этом сообщает kp.ru.

«От всего сердца, от всей души хочу поздравить с этим удивительным днем любви в вашей жизни! Берегите это замечательное чувство, которое дается нам свыше. Я и моя семья, и мои песни всегда рядом с вами. Аника, ну а тебе особая любовь. Я счастлив за тебя», — заявил артист.

Керимова уже несколько лет дружит с Филиппом Киркоровым. В 2023 году она помогла сыну Мартину народного артиста в разработке и презентации своей первой модной коллекции.

Аника Керимова вышла замуж за российского чиновника Ивана. Пара познакомилась на заседании правительства Москвы. По словам дизайнера, мужчина попросил благословения у ее духовника, прежде чем сделать ей предложение руки и сердца.

Керимова сменила пять платьев на свадьбе.

«Каждое платье — это часть моей истории, моей души. Я хотела, чтобы они отражали мою индивидуальность, но при этом соответствовали атмосфере русской сказки и, конечно, были удобными, ведь мне предстояло провести весь день с любимым человеком», — поделилась дизайнер.

Ранее Киркоров расплакался на сцене, увидев фото отца.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!