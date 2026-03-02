Размер шрифта
Наталья Бардо объяснила важность конкурса красоты в России

Актриса Бардо заявила, что конкурсы красоты увеличивают интерес к России за рубежом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Бардо в разговоре с журналистами порассуждала о важности конкурса красоты BRICS для России. Ее слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Бардо считает, что конкурсы красоты могут поднять интерес к России среди иностранцев.

«Гости из разных стран приезжают к нам, смотрят нашу страну. Мне кажется, это всегда приятно. Мы очень гостеприимные. Наше гостеприимство – это здорово. Отличный шанс проявить себя», — поделилась артистка.

Бардо решила посетить мероприятие, так как очень любит красоту. Она подчеркнула, что с уважением и теплом относится к другим женщинам.

«Ожидания только положительные. Наслаждаться, смотреть и здорово провести время. Чего больше всего жду? Удовольствия», — рассказала актриса.

БРИКС 2026 стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

Ранее Юрий Колокольников посетил Премию Гильдии киноактеров США.

 
