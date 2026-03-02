Размер шрифта
Юрий Колокольников посетил Премию Гильдии киноактеров США

Актер Колокольников пришел на Премию Гильдии киноактеров США
Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Российский актер Юрий Колокольников посетил Премию Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает VOICE.

Церемония прошла 2 марта в Лос-Анджелесе. На ней артисты получают награды за заслуги в области кинематографа и телевидения по итогам 2025 года. Американская актриса Кристен Белл стала ведущей мероприятия. В 2026-м кинопремию переименовали в Actor Awards.

Колокольников попал в номинанты премии в составе актерского коллектива сериала «Белый лотос» в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

28 января стало известно, что Юрий Колокольников снялся в сериале «Белый лотос». Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube. В январе 2024 года министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO и выразило свою обеспокоенность тем, что сербский актер с российским паспортом Милош Бикович, который должен был играть в сериале, поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

Ранее Харрисон Форд растрогался на вручении премии.

 
