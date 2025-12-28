Стало известно о крупных долгах Моргенштерна в России

Российский рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Алишер Валеев) не успевает оплачивать счета Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, артист получил счет на сумму более полмиллиона рублей через несколько дней после погашения предыдущего долга. Журналисты выяснили, что Моргенштерн задолжал налоговой 584 тысячи рублей. Перед этим в сентябре он получил счет от ФНС на 683 тысячи рублей и оплатил его только пять дней назад, говорится в публикации.

В конце августа этого года музыкант оборвал последние бизнес-связи с Россией, закрыв свое ИП. Из ресторанного бизнеса он вышел еще в начале специальной военной операции.

В мае 2022 года Минюст РФ включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По данным ведомства, рэпер осуществлял политическую деятельность. Известно, что на данный момент он проживает в Дубае.

Артист пытался обжаловать в суде решение Минюста о внесении его в список иноагентов. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Алишер является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. Моргенштерн по-прежнему остается в списке иноагентов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что больше половины россиян связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну.