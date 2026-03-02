Звезда «Полицейского с Рублевки» Бабенкова о личной жизни: «Принципиальная позиция»

Актриса Татьяна Бабенкова заявила, что не хочет рассказывать о личной жизни

Актриса Татьяна Бабенкова поделилась в интервью «Леди Mail», что предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

По словам Бабенковой, она принципиально не делится такими деталями о себе.

«Это моя принципиальная позиция — не афишировать вопросы, связанные с моей личной жизнью», — объяснила знаменитость.

По мнению актрисы, вся личная информация должна оставаться личной.

Бабенкова также рассказала, как ей удается поддерживать свою фигуру. Актриса любит заниматься спортом, йогой, а также старается ходить 10 тысяч шагов ежедневно. При этом каких-либо диет она не придерживается.

Напомним, в мае 2023 года Татьяна Бабенкова раскрыла, что вышла замуж. Тогда звезда сериала «Полицейский с Рублевки» опубликовала в соцсетях свадебные фотографии с мужчиной, личность которого она предпочла оставить в тайне.

«Он – лучший мужчина на земле», — прокомментировала свою публикацию актриса.

