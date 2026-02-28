Экс-солистка Reflex пострадала от действий застройщика: «Все плохо»

Певица и актриса, экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, как пострадала от действий застройщика. Ее цитирует mk.ru.

По словам артистки, вместе с мужем они приобрели квартиру в строящемся доме, но продленных сроков сдачи дома ее до сих пор не сдали. Семье приходится жить в маленькой тесной квартире свекров.

«Пока еще эти сроки в рамках закона: оказывается, есть период, в рамках которого застройщик имеет право задерживать выдачу ключей. Но изначально на словах были озвучены другие сроки», — рассказала она.

Малахова объяснила, жилье в новостройке будет большим, с отдельными спальнями для двоих разнополых детей.

Малахова была замужем два раза. Первым мужем стал продюсер Ренат Давлетьяров, второй супруг Жени — руководитель в госучреждении Андрей Тарасов. У пары растут трехлетний сын Федор и годовалая дочь Павла.

