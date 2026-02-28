Размер шрифта
Вадим Верник о дресс-коде в театрах: «Не смокинг или бабочка»

Шоумен Верник поддержал заявление Цискаридзе об опрятном виде в театре
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист и театральный Вадим Верник прокомментировал заявление народного артиста РФ Николая Цискаридзе об опрятном виде в театре. Его цитирует ТАСС.

Он поддержал пожелание создавать особую атмосферу в театре в том числе с помощью подобающей одежды — аккуратной и соответствующей моменту.

«Нужна ли регламентация на уровне министерства культуры, я не знаю, но эмоциональный посыл Цискаридзе мне понятен. Тут не обязательно должны быть смокинг, бабочка или вечернее платье. Конечно, нет», — сказал он.

При этом Верник допустил, что в театр можно прийти в джинсах, если они не создают небрежный образ.

Цискаридзе до этого заявил, что дресс-код в культурных учреждениях необходим и его может регламентировать Министерство культуры РФ, чтобы зрители не приходили на спектакли «в шлепках и шортах».

Ранее Швыдкой высказался против строгого дресс-кода в театрах.

 
