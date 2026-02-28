«Пустота»: ведьма обрушилась на дочь Даны Борисовой в телеэфире

В первом выпуске 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Анжела Гома обрушилась на дочь телеведущей Даны Борисовой Полину. Об этом пишет «СтарХит».

Девушка стала частью испытания «Мистер X» — Полина сидела перед магами, а они с закрытыми глазами должны были угадать, кто она. Гома вслепую заявила, что у человека перед ней «неинтересная и бессмысленная жизнь, где только клубы и тусовки».

«Я не хочу это смотреть, это пустота», — раскритиковала девушку участница проекта.

Когда Полина назвалась, между ней и Анжелой возникла словесная перепалка. Гома назвала девушку «просто дочкой какой-то Борисовой», а Полина напомнила, что уже снималась в телепроектах и планирует запускать своей шоу.

Для съемок в «Битве экстрасенсов» Полину Борисову ненадолго выпустили из психиатрической клиники, где она лечится от биполярного расстройства.

