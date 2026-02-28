Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

«Пустота»: ведьма обрушилась на дочь Даны Борисовой в телеэфире

Участница «Битвы экстрасенсов» Гома раскритиковала дочь телеведущей Борисовой
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В первом выпуске 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Анжела Гома обрушилась на дочь телеведущей Даны Борисовой Полину. Об этом пишет «СтарХит».

Девушка стала частью испытания «Мистер X» — Полина сидела перед магами, а они с закрытыми глазами должны были угадать, кто она. Гома вслепую заявила, что у человека перед ней «неинтересная и бессмысленная жизнь, где только клубы и тусовки».

«Я не хочу это смотреть, это пустота», — раскритиковала девушку участница проекта.

Когда Полина назвалась, между ней и Анжелой возникла словесная перепалка. Гома назвала девушку «просто дочкой какой-то Борисовой», а Полина напомнила, что уже снималась в телепроектах и планирует запускать своей шоу.

Для съемок в «Битве экстрасенсов» Полину Борисову ненадолго выпустили из психиатрической клиники, где она лечится от биполярного расстройства.

Ранее врач-психиатр высказался о болезни Полины Борисовой.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!