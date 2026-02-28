Повзрослевшая дочь Сергея Жукова вышла в свет в джинсах

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 27 февраля состоялась премьера комедии Ивана Китаева «К себе нежно» — экранизации одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Об этом «Газете.Ru» рассказали Плюс Студия и издательство «Эксмо».

Премьеру фильма по книге-медитации посетили российские знаменитости, среди которых оказалась повзрослевшая дочь лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова — 17-летняя Ника.

Ника все чаще выходит в свет самостоятельно, и для этого появления на публике выбрала расслабленный образ — джинсы и полосатый топ.

«Честно, когда смотрела фильм, совершенно забыла, что эта история основана на моей книге — я была просто зрителем и искренне кайфовала от того, насколько каждый кадр здесь на своем месте. Я знаю, что переложить нон-фикшн на язык игрового кино — это большая творческая задача, поэтому мне очень хочется, чтобы каждый, кто стоит на этой сцене, смог гордо сказать: «Да, у нас получилось!», — делилась после премьеры автор фильма Ольга Примаченко.

Героиня фильма Надя (Карина Разумовская) — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Надя рассталась с мужем, воспитывает дочь Оливию, продолжает жить в квартире свекрови и ждет перемен, когда в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, голос и надежду.

