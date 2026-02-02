Дробыш рассказал, можно ли создать музыкальный хит во сне или в трансе

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш раскритиковал звезд эстрады, которые рассказывают о создании песен во сне. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, речь идет о настоящих произведениях с фабулой, композицией, мелодией и текстом, поэтому для их создания нужно быть «в трезвом уме» и не приплетать сюда «эзотерические бредни».

«Я не верю в такие бабкины сказки деревенские, что песня была придумана во сне. Это творческий процесс», — заявил продюсер.

При этом он согласился, что иногда для создания песни источником вдохновения может послужить какая-то внезапная идея, но подчеркнул, что во сне никто не может предоставить человеку музыкальное произведение, которое останется лишь записать и спеть, чтобы сделать из него хит.

«Это бред, и с таким запросом как раз работают всякие бабки в деревнях, а не музыканты, — добавил Дробыш. — Не верю я в такие эзотерические бредни, потому что для написания успешной композиции нужно быть в трезвом уме, а не в состоянии транса или сна».

Заявления звезд о том, что те или иные песни они создали во сне, он объяснил желанием привлечь к себе внимание.

