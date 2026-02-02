Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Дробыш рассказал, можно ли создать музыкальный хит во сне или в трансе

Продюсер Дробыш раскритиковал певцов, приплетающих эзотерику к музыке
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш раскритиковал звезд эстрады, которые рассказывают о создании песен во сне. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, речь идет о настоящих произведениях с фабулой, композицией, мелодией и текстом, поэтому для их создания нужно быть «в трезвом уме» и не приплетать сюда «эзотерические бредни».

«Я не верю в такие бабкины сказки деревенские, что песня была придумана во сне. Это творческий процесс», — заявил продюсер.

При этом он согласился, что иногда для создания песни источником вдохновения может послужить какая-то внезапная идея, но подчеркнул, что во сне никто не может предоставить человеку музыкальное произведение, которое останется лишь записать и спеть, чтобы сделать из него хит.

«Это бред, и с таким запросом как раз работают всякие бабки в деревнях, а не музыканты, — добавил Дробыш. — Не верю я в такие эзотерические бредни, потому что для написания успешной композиции нужно быть в трезвом уме, а не в состоянии транса или сна».

Заявления звезд о том, что те или иные песни они создали во сне, он объяснил желанием привлечь к себе внимание.

Ранее Дробыш назвал самых «дорогих» российских звезд.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!