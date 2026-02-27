В России сняли с продажи скандальную книгу Сорокина

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства АСТ, которое является правообладателем книги.

«Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

«Голубое сало» было опубликовано в 1999 году. Сюжет произведения вращается вокруг вещества уникальной структуры, которое вырабатывают клоны русских писателей. Действие романа разворачивается в двух временных пластах — второй половине XXI века (в Сибири и Москве будущего) и в альтернативном 1954 году (в сталинской Москве и гитлеровском Рейхе). Сорокин использует в романе элементы постмодернизма, гротеска и черного юмора, сочетая их с историческими событиями и культурными отсылками.

В прошлом году издательство АСТ заявило об остановке продаж романа Владимира Сорокина «Наследие» из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Решение было принято после того, как писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги и издательства АСТ, выпустившего ее. В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая назвала «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

Ранее проживающий в Берлине Сорокин сообщил о намерении вернуться в Россию.