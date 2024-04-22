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В России прекратили продажу романов Сорокина и Каннингема из-за пропаганды ЛГБТ*

В России прекратили продажу романов Сорокина и Каннингема из-за пропаганды ЛГБТ

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Издательство Corpus

Издательство АСТ официально заявило об остановке продаж трех книг, включая электронные версии, из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается на сайте издательства.

Прекращены продажи романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

«Данные книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», — комментируют решение в издательстве.

Роман-антиутопия «Наследие» Сорокина завершает трилогию о Докторе Гарине, он вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года.

Первая книга трилогии, повесть «Метель», вышла в 2010 году, вторая, роман «Доктор Гарин», — в 2021 году.

В январе 2024 года писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги Сорокина и издательства «АСТ», выпустившего ее. В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая называет «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

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*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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