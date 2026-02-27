Режиссер «Вампиров средней полосы» о работе со Стояновым: «Худшие два часа в моей жизни»

Режиссер Антон Маслов рассказал в новом выпуске шоу Георгия Лобушкина «Влобушкинъ» о работе с Юрием Стояновым над первым сезоном сериала «Вампиры средней полосы».

Маслов раскрыл, что 68-летний Стоянов ненавидит ночные съемочные сцены, но однажды его удалось уговорить сниматься ночью.

«Это были худшие два часа в моей жизни, потому что он злился, ругался, реагировал на все слова. Но я его прекрасно понимаю», — посмеялся режиссер.

Кинематографист добавил, что разделяет отношение к ночным съемкам как к сложным.

«Но ваша задача — просто найти общий знаменатель. То, что кажется вам обоим верным», — рассуждает он.

Также Маслов признался, что в его браке со сценаристкой Марией Масловой совмещена личная и профессиональная жизнь.

«Наше любимое время — когда я даю правки. Маша может не разговаривать со мной целый вечер, потому что правки — это всегда больно… Но пилюля в том, что тебе сначала будет плохо, но потом хорошо. Потому что всегда нужен взгляд со стороны», — отметил постановщик.

