Юлианна Караулова составила свой топ детективных хитов

Юлианна Караулова поделилась с «Газетой.Ru» своим топ‑листом любимых детективных сериалов в преддверии выхода нового сезона «Черного солнца» от онлайн‑кинотеатра «КИОН».

Лидером списка стал культовый «Шерлок» (2010–2017) с Бенедиктом Камбербэтчем, который задал новую планку телевизионным детективам благодаря интеллектуальным дуэлям и динамичному монтажу.

На втором месте расположилась атмосферная «Большая маленькая ложь» (2017–2026), экранизация мирового бестселлера о тайнах пяти женщин из прибрежного городка. В прошлом году HBO анонсировала третий сезон, в котором к своим ролям вернутся Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Особое место в топе занимает «Мейр из Исттауна» (2021) — реалистичный и мрачный детектив с Кейт Уинслет, раскрывающий не только преступление, но и личную драму героини. Рядом расположился мини‑сериал «Защищая Джейкоба» (2020): история о сыне окружного прокурора, которого подозревают в расправе над одноклассником.

Караулова также отметила «Only Murders in the Building» (с 2021) — легкий и остроумный сериал со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом, сочетающий детективную интригу с любовью к подкаст‑культуре. Контрастом к нему выступает напряженный «Однажды ночью» (2016) — драма о том, как одно обвинение способно разрушить жизнь.

Психологическую глубину подборке добавляют «Острые предметы» (2018), где расследование переплетается с личной травмой главной героини, и динамичный юридический триллер «How to Get Away with Murder» (2014–2020), известный своими неожиданными сюжетными поворотами.

