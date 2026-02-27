Размер шрифта
Режиссер Маслов о работе с женой: «Идеальная семья — это страшно»

Режиссер Маслов признался, что жена днями не разговаривает с ним после правок
Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер Антон Маслов признался в новом выпуске шоу Георгия Лобушкина «Влобушкинъ», что в его браке со сценаристкой Марией Масловой совмещена личная и профессиональная жизнь.

Создатель «Поехавшей» поделился, что Мария — автор сценариев к трем его вышедшим фильмам, среди которых «Многоэтажка» и «Мужу привет». В разработке находятся еще четыре совместных проекта. Он добавил, что даже работает с супругой в одном офисе.

«Наше любимое время — когда я даю правки. Маша может не разговаривать со мной целый вечер, потому что правки — это всегда больно… Но пилюля в том, что тебе сначала будет плохо, но потом хорошо. Потому что всегда нужен взгляд со стороны», — отметил постановщик.

Маслов категорически также высказался против демонстрации «идеальной семейной жизни» на экране, сравнив такие образы с рекламой майонеза.

«Идеальная семья — это страшно. Ну, потому что там что‑то вообще плохое. Вот смотрите, все ужастики начинаются с идеальной семьи», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что со своей супругой не стремится создавать иллюзию безоблачного счастья в соцсетях. Пара предпочитает быть искренними и показывать все как есть, включая творческие споры.

Ранее сообщалось, что певица Юлианна Караулова составила свой топ детективных хитов.

 
