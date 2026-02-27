На Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков

Рэпера Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) могут привлечь к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Pharaoh. Его подозревают в пропаганде наркотиков с использованием интернета.

О каких публикациях идет речь, не уточняется.

Судебное заседание назначено на 13 марта.

Накануне стало известно, что рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью после обвинений в пропаганде наркотиков.

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — написал Ганвест в соцсетях.

Ранее Бастрыкин сообщил о росте онлайн-преступлений.