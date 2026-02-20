Размер шрифта
Новую «Историю игрушек» похвалили за нормализацию мужского облысения

В «Истории игрушек 5» шериф Вуди облысеет
Walt Disney Pictures

В социальных сетях похвалили новый мультфильм франшизы «История игрушек» за нормализацию мужского облысения. Об этом пишет Metro.

19 февраля вышел трейлер фильма «История игрушек 5». По сюжету, игрушечный шериф Вуди возвращается из свободного плавания к домашним игрушкам, чтобы помочь им бороться за детское внимание с планшетом в виде лягушки. Когда Вуди поворачивается спиной к зрителю, видно, что он облысел — на пластиковом затылке появилось светлое пятно. Видят это из другие игрушки.

Люди, смотревшие первую «Историю игрушек» детьми 30 лет назад и сами сталкивающиеся с алопецией, порадовались такой репрезентации на экране. Дерматолог Анаталия Мур назвала этот ход студии Pixar важным.

«Это может показаться незначительной деталью, но демонстрация персонажа с редеющими или отсутствующими волосами в популярном семейном фильме имеет огромное значение, и я думаю, что это большой шаг вперед для киноиндустрии. Выпадение волос невероятно распространено у мужчин, но многие до сих пор не решаются говорить об этом открыто», — говорит врач.

Она обратила внимание на то, что люди часто недооценивают эмоциональное воздействие выпадения волос в то время как пересадка волос становится все более популярной.

«Когда юная аудитория видит персонажей, не отличающихся идеальной внешностью, это помогает осознать реальность: тела меняются, и нечего стыдиться старения. Это поощряет более позитивные разговоры о внешности и самоуважении с раннего возраста», — объясняет дерматолог.

Недавно стало известно об экранизации мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».

Ранее BadComedian назвал секрет успеха «Чебурашки 2».
 
