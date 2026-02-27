Mash: актриса Демидова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Народной артистке Алле Демидовой потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 89-летняя актриса Театра на Таганке пожаловалась на аритмию и вызывала врачей в свою московскую квартиру.

Прибывшие врачи, утверждает источник канала, настаивали на госпитализации для более тщательного обследования, однако Демидова отказалась. Сейчас она посещает больницу, чтобы отслеживать состояние.

Отвечая на вопрос Mash о своем здоровье, Алла Демидова сказала, что отдыхает, и положила трубку.

Накануне врачи заподозрили у уральского драматурга и режиссера Николая Коляды рак желудка. По данным Telegram-канала Baza, драматург вызвал скорую 25 февраля с жалобами на одышку. Мужчину госпитализировали в больницу № 1 Екатеринбурга.

Ранее Лидии Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из‑за проблем с сердцем.