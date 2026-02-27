Седокова осознала ценность семьи в больнице из-за чужого горя: «Ей удалили трубы»

Певица Анна Седокова из больницы поблагодарила бога за возможность иметь детей

Певица и телеведущая Анна Седокова заявила в Telegram, что оказалась в больнице из‑за критически низкого уровня железа в крови — «буквально на нуле».

Врач, отметила исполнительница, предложила сразу поставить капельницу, и она согласилась. Седокова уточнила, что это обычная плановая проверка. Она приложила к посту фотографию из клиники.

Артистка рассказала, что в палате рядом с ней лежала молодая девушка, чья история произвела на нее сильное впечатление.

«Раздается звонок. Девушка берет трубку и говорит, что операция прошла хорошо. Ей удалили трубы. Что так распорядилась судьба. Что ее ждет у входа муж и сейчас заберет», — вспомнила она.

История пациентки спровоцировала в Седоковой размышления о собственной жизни:

«Думаю о том, как меня дома ждет сын. Что дочки меня любят. Что Бог был так милостив ко мне, что подарил такое счастье. И что иногда рядом с нами очень тихо может оказаться человек, который проходит испытание намного сложнее.»

В завершение Седокова обратилась с теплыми пожеланиями к незнакомой паре: она призвала их верить в лучшее, сохранить любовь и держаться друг за друга.

