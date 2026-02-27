Стрелец подает в суд на клуб из-за хайпа на ее имени и чужом горе

Телеведущая Стрелец заявила, что подаст в суд на клуб за искаженное интервью

Интервьюер Надежда Стрелец объявила в Telegram о намерении подать в суд на ораторский клуб «Король говорит», который попытался заработать на ее имени.

Клуб, позиционирующий себя как «школа ораторского искусства № 1 по версии Forbes», взял отрывок из ее последнего интервью с Еленой Яковлевой, где затрагивалась тема кончины родителей героини беседы. По словам Стрелец, фрагмент был перемонтирован, ее реакции искажены, а сам материал подан как «токсичный». Таким образом, считает журналистка, «Король говорит» попытался вызвать общественный резонанс и привлечь внимание к собственным образовательным программам.

«Я философски отношусь к тому, что публичность предполагает хейт, травлю, клевету и порчу репутации. <...> Но здесь случай вопиющий», — заявила она.

Стрелец отметила, что подобные действия не только наносят ущерб ее деловой репутации, но и могут подпадать под действие законодательства РФ — в частности, статей о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), а также о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).

«Доверчивым пользователям советую обучаться ораторскому искусству в авторитетных школах. Пусть лингвистическая экспертиза в суде и реальные эксперты ставят диагнозы, кто устраивает травлю и создает токсичный контент», — подытожила она.

К своему посту ведущая прикрепила два видео: оригинал фрагмента интервью и смонтированную версию от клуба «Король говорит».

Стрелец уже получила поддержку со стороны своих подруг и коллег — например, действие клуба резко осудила блогерша Ида Галич. Она заявила, что настоящие профессионалы не должны использовать травлю и манипуляции для продвижения своих услуг.

Также о ситуации высказалась телеведущая Ксения Бородина: «Хочу поддержать свою подругу Надежду Стрелец, на эту травлю смотреть уже невозможно! Сама знаю, что это такое!»

