Актриса Алиса Руденко о летних съемках зимой: «Дует даже в термобелье»

Актриса Руденко призналась, что снимать летние сцены зимой не очень удобно
Илья Питалев/РИА Новости

Актриса Алиса Руденко в свои 11 лет успела получить опыт съемок летних сцен фильмов зимой. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

По ее словам, в здании это почти никак не ощущается, поскольку там есть обогреватели.

«Не очень удобно, если на улице съемки, то нужно надевать очень много термобелья и колгот под низ. И все равно дует, даже если ты уже в трех (комплектах) термобелья», — поделилась она.

Алиса Руденко решила связать свой путь с актерством в пять лет, после чего родители отвели ее в киношколу. Она известна по проектам «Балет», «Ухожу красиво», «Сны Алисы», «Голивудск», «Морозко», «Все ОК», «Царевна-лягушка», «На деревню дедушке», «Поле чудес», «Первый класс».

В начале февраля актриса Анна Пересильд призналась, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. 16-летняя звезда уже сыграла в крупных проектах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Нежность», «Алиса в стране чудес» и «Летучий корабль», однако, вместо сказочных героев хотела бы попробовать быть супергеройшей. Она призналась, что ее больше привлекает возможность с кем-то подраться на съемочной площадке, чем спасение кого-то.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским актером в соцсетях.

 
