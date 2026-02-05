Размер шрифта
Анна Пересильд раскрыла, какую роль хотела бы исполнить в кино

Актриса Пересильд призналась, что хотела бы сыграть супергеройшу
okmagazine_events/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Пересильд призналась, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу» на премьере фильма «Первая» от НМГ.

16-летняя звезда уже сыграла в крупных проектах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Нежность», «Алиса в стране чудес» и «Летучий корабль», однако, вместо сказочных героев хотела бы попробовать быть супергеройшей. Она призналась, что ее больше привлекает возможность с кем-то подраться на съемочной площадке, чем спасение кого-то.

«Мне бы очень хотелось сыграть какую-то роль какой-нибудь супергеройши, что-то такое, наверное, я бы хотела. Чтобы я с кем-нибудь дралась», — поделилась Пересильд.

3 февраля Анна Пересильд поделилась, что предпочитает решать конфликты с помощью слов, избегая драк. Актриса отметила, что она всегда извиняется перед человеком, на которого «сорвалась». По словам знаменитости, она переживает, если как-либо обидела собеседника или сделала ему больно.

Пересильд добавила, что обычно старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях. Однако при этом актриса четко обозначает свои личные границы. Особенно ее обижает поведение взрослых, которые привыкли принижать подростков. По словам Анны, сама она всегда старается общаться уважительно.

Ранее Ксения Собчак намекнула, что у Анны Пересильд и Вани Дмитриенко пиар-роман.
 
