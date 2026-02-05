Анна Пересильд раскрыла, какую роль хотела бы исполнить в кино

Актриса Анна Пересильд призналась, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу» на премьере фильма «Первая» от НМГ.

16-летняя звезда уже сыграла в крупных проектах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Нежность», «Алиса в стране чудес» и «Летучий корабль», однако, вместо сказочных героев хотела бы попробовать быть супергеройшей. Она призналась, что ее больше привлекает возможность с кем-то подраться на съемочной площадке, чем спасение кого-то.

«Мне бы очень хотелось сыграть какую-то роль какой-нибудь супергеройши, что-то такое, наверное, я бы хотела. Чтобы я с кем-нибудь дралась», — поделилась Пересильд.

3 февраля Анна Пересильд поделилась, что предпочитает решать конфликты с помощью слов, избегая драк. Актриса отметила, что она всегда извиняется перед человеком, на которого «сорвалась». По словам знаменитости, она переживает, если как-либо обидела собеседника или сделала ему больно.

Пересильд добавила, что обычно старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях. Однако при этом актриса четко обозначает свои личные границы. Особенно ее обижает поведение взрослых, которые привыкли принижать подростков. По словам Анны, сама она всегда старается общаться уважительно.

