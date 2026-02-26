Названа дата прощания с актером «Бригады» Довжиком

Прощание с актером театра и кино Владимиром Довжиком пройдет 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Дарью Дроздовскую.

Отпевание начнется 27 февраля в 10:00 на Антиохийском подворье. После артист отправится в последний путь на Востряковское кладбище.

О том, что Довжика не стало, сообщили накануне в театре «Человек». Довжик пополнил труппу театра в 1998 году и выступал в качестве актера и режиссера спектаклей. Он участвовал в постановках «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Искусство».

За свою карьеру он снялся более чем в 100 работах. Также актер успел принять участие в сериалах «Склифосовский» (нейрохирург Юрий Шейнман), «Бригада» (юрист), «Интерны» (владелец клиники в Рязани Ефим Борисович Ширман), «След» (бывший альпинист Кирилл Коржов) и других.

Ранее не стало звезды фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук.