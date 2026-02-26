Джиган потребовал с Самойловой 310 миллионов рублей через суд

Mash: рэпер Джиган потребовал с Самойловой долю в 310 миллионов рублей

Рэпер Джиган через суд потребовал с бывшей жены Оксаны Самойловой свою долю за совместно нажитое имущество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Джиган оценил свою долю в 310 миллионов рублей. Издание не уточнило, как артист хочет делить недвижимость с экс-супругой. После развода Самойлова станет полноправной владелицей особняка в «Шато Соверен», двух квартир в Москве, фермерского хозяйства, дома в Подмосковье, а также машин Rolls-Royce Ghost, Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-класса, Volkswagen Multivan.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Жорин подчеркнул, что по текущему договору все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Ранее Самойлова обвинила Джигана в давлении:.