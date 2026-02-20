Самойлова обвинила Джигана в давлении: «Звонит и запугивает мужчин»

Блогерша Оксана Самойлова сообщила на реалити «Джиган и Оксана», что супруг запугивает мужчин, которые проявляют к ней знаки внимания. Выпуск опубликован на VK Видео.

По словам бизнесвумен, любое ее взаимодействие с представителями мужского пола автоматически трактуется окружающими как роман, а действия Джигана лишь усугубляют ситуацию.

«Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно», — сказала знаменитость.

Бизнесвумен также поделилась ощущениями от новой «свободной» жизни, сравнив себя с дельфином, оказавшимся в центре внимания.

«Я очень редко ходила куда-нибудь без Дениса. Ему не нравилось, когда я куда-то хожу. Я же никогда не была свободной. Это мой первый опыт: я как птенец, вылупившийся из гнезда — это классно», — подчеркнула она.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.

В январе стало известно, что суд отказался разводить рэпера с женой. На заседание пришли только представители Самойловой и Джигана. Суд приостановил процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным

