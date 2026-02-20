Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Самойлова обвинила Джигана в давлении: «Звонит и запугивает мужчин»

Блогерша Оксана Самойлова: Джиган запугивает мужчин, с которыми я общаюсь
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогерша Оксана Самойлова сообщила на реалити «Джиган и Оксана», что супруг запугивает мужчин, которые проявляют к ней знаки внимания. Выпуск опубликован на VK Видео.

По словам бизнесвумен, любое ее взаимодействие с представителями мужского пола автоматически трактуется окружающими как роман, а действия Джигана лишь усугубляют ситуацию.

«Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно», — сказала знаменитость.

Бизнесвумен также поделилась ощущениями от новой «свободной» жизни, сравнив себя с дельфином, оказавшимся в центре внимания.

«Я очень редко ходила куда-нибудь без Дениса. Ему не нравилось, когда я куда-то хожу. Я же никогда не была свободной. Это мой первый опыт: я как птенец, вылупившийся из гнезда — это классно», — подчеркнула она.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.

В январе стало известно, что суд отказался разводить рэпера с женой. На заседание пришли только представители Самойловой и Джигана. Суд приостановил процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным

Ранее артистка Анна Калашникова рассказала, что экс-невеста Лепса ищет обеспеченного мужчину.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!