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Матильда Шнурова ответила, скучает ли по России после переезда в США

Уехавшая в США Матильда Шнурова заявила, что ей дорога память о России
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matilda.shnurova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруга фронтмена группы «Ленинград» светская львица Матильда Шнурова ответила в интервью Ксении Соловьевой, скучает ли она по России.

«Это мне не очень свойственно. Ну, в смысле, в этом есть какой-то инфантилизм. Типа «мне так хочется печенья «Юбилейное». Я всегда стремлюсь мыслями в будущее — это свойство моего мышления», — заявила женщина.

По словам Шнуровой, ей достаточно российского бэкграунда. Он по-прежнему ее поддерживает, но той жизни, которая была у нее летом 2021 года, уже «нет и не будет».

«Я выросла в России, я там создала себя во многих смыслах. И мне это дорого. Но моя вечная тяга к новому, авантюризм ведут меня в будущее», — сказала знаменитость.

Светская львица отметила, что уже давно сбросила с себя определение «бывшей жены Шнурова». А в США, уточнила она, и вовсе никому нет дела до ее имени — «разве что фамилия не самая простая для произношения». На данный момент знаменитость проживает в Лос-Анджелесе.

«Я, кстати, пыталась много раз поменять в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фамилию. Но он не дает. Говорит: «У вас большая аудитория, пишите в техподдержку». Я примерно сто писем туда отправила, но они не отвечают, потому что у них миллион писем в день», — призналась Шнурова.

Рокер Сергей Шнуров прожил со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) восемь лет. Они официально развелись в августе 2018 года, а через два месяца исполнитель женился на Ольге Абрамовой.

Ранее стало известно, что Ваня Дмитриенко не выступил на концерте против власти из-за Киркорова.

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