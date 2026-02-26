Бывшая жена Гуфа захотела уехать из России

Бывшая жена рэпера Гуфа, модель и блогерша Юлия Королева призналась в Telegram-канале, что хочет переехать в другую страну.

«Хочу жить в Дубае, и точка», — заявила модель.

20 февраля Королева поделилась впечатлениями от поездки в Марокко.

«Неожиданно для самой себя я прожила одну волшебную мини-жизнь в волшебной стране. Если бы я знала, что могу встретить в одной локации такое количество крутых людей», — рассказала блогерша.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

В январе 2025 года Telegram-каналу «Звездач утверждал, что Юлию Королеву могут привлечь к уголовной ответственности по статье 355.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Модель заявляла в соцсетях о любви к Адольфу Гитлеру «на уровне безусловного». Она также сообщила о готовности простить немецкого диктатора, который «ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось». Также блогерша сказала, что подобных Гитлеру людей способна исцелить только любовь.

