Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Бывшая жена Гуфа захотела уехать из России

Бывшая жена Гуфа Королева сообщила, что хочет жить в Дубае
yuliyakorolevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена рэпера Гуфа, модель и блогерша Юлия Королева призналась в Telegram-канале, что хочет переехать в другую страну.

«Хочу жить в Дубае, и точка», — заявила модель.

20 февраля Королева поделилась впечатлениями от поездки в Марокко.

«Неожиданно для самой себя я прожила одну волшебную мини-жизнь в волшебной стране. Если бы я знала, что могу встретить в одной локации такое количество крутых людей», — рассказала блогерша.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

В январе 2025 года Telegram-каналу «Звездач утверждал, что Юлию Королеву могут привлечь к уголовной ответственности по статье 355.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Модель заявляла в соцсетях о любви к Адольфу Гитлеру «на уровне безусловного». Она также сообщила о готовности простить немецкого диктатора, который «ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось». Также блогерша сказала, что подобных Гитлеру людей способна исцелить только любовь.

Ранее двойник Гуфа украл коня в центре Москвы.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!