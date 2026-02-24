Размер шрифта
Стал известен главный режиссер социального кино в России

Большая часть россиян назвала Балабанова главным режиссером социального кино
«Наше Кино»

Большинство россиян (89,9%) считают Алексея Балабанова мастером изображения социальной реальности, а его фильмы — эталоном откровенного разговора о жизни. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования онлайн-кинотеатра «КИОН» и платформы «Синхронизация».

В опросе приняли участие более 800 респондентов из разных регионов России, большинство из которых — люди в возрасте от 25 до 44 лет. Почти 68,3% опрошенных хорошо знакомы с кинематографическим стилем, характерным для работ Алексея Балабанова и его современников. Россияне считают, что киноэстетика того времени отличается изображением сложных жизненных ситуаций (88,6%), вниманием к повседневной реальности (63,6%) и атмосферой напряженности или внутреннего кризиса (77,1%).

Наиболее точным режиссером в работе с социальной реальностью респонденты назвали Алексея Балабанова. Также упоминались Юрий Быков (54%) и Василий Сигарев (25,2%).

В то же время самым популярным фильмом в жанре социального реализма стала картина Андрея Звягинцева «Левиафан», которой отдали предпочтение 64,7% респондентов. На второй строчке оказался «Груз 200» Алексея Балабанова (56,1%), а на третьей — «Дурак» Юрия Быкова (51,8%). Дилогия «Брат» / «Брат-2» заняла четвертую позицию.

Исследование показало, что большая часть россиян смотрят авторское и считают подобные фильмы значимыми. Лишь 11,4% полагают, что такие картины «сгущают краски», а 14,4% находят их слишком тяжёлыми для восприятия.

Исследование провели накануне 25 февраля – даты, когда режиссеру Алексею Балабанову могло бы исполниться 67 лет.

Ранее актер Прилучный назвал любимыми фильмами «Москва слезам не верит» и «Офицеры».

 
