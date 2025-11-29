Юру Борисова сравнили с Петром Мамоновым

Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин сравнил российского актера, номинанта на «Оскар» Юру Борисова в любой свой фильм. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Лунгина, Борисов — актер, «поцелованный божьей милостью».

«Это действительно звезда — мы ловим отраженный от лица свет и то, что идет от этого света и производит для нас впечатление. И откуда излучается эта энергия и любовь, которая есть во всех великих актерах, до конца непонятно», — говорит он. Лунгин отметил, что Юра Борисов — это актер перевоплощения, который по-разному раскрывается в разных ролях.

Комментируя номинацию актера на премию «Оскар», Лунгин отметил, что в его таланте «есть что-то общечеловеческое», что может принести мировую популярность. В этом он сравнил Борисова с поэтом и актером Петром Мамоновым.

Юра Борисов — российский актер театра и кино. Его актерский путь начался еще в школьные годы, когда он посещал театральную студию. Среди наиболее известных киноработ — «Калашников», «Сто лет тому вперед», «Бык», «Серебряные коньки», «Молодая гвардия», «Т-34», «Кентавр» и «Красный призрак». В общей сложности его фильмография насчитывает более 70 проектов. В январе 2025 года после роли в фильме «Анора» Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».

