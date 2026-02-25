Стало известно, как знак восточного календаря влияет на читательский вкус

Размер шрифта
«Литрес»: Дракон возглавил топ самых читающих знаков восточного календаря
Дракон — пятый знак из китайского календаря — стал безусловным лидером по количеству приобретенных книг. Это «Газета.Ru» узнала из исследования сети книжных магазинов «Читай‑город».

Помимо Драконов, в топ-5 знаков вошли Кролики, Собаки, Лошади и Тигры. Оказалось, что Драконы выбирают российскую сентиментальную прозу, особенно книги Анны Джейн.

Лошади предпочитают зарубежные романы, среди которых выделяются произведения Ребекки Яррос. Козы увлекаются российской молодежной прозой и фэнтези в жанре young adult («Морана и Тень Плетущая»).

Собаки же любят классику, в частности роман «1984» и детективы Агаты Кристи. Крысы тоже читают классику, но их фаворит — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Быки отдают предпочтение зарубежной фантастике, а свиньи выбирают произведения по праву и прозу («На Западном фронте без перемен»).

Тигры читают как зарубежную, так и русскую классику. Среди их любимых авторов — Лермонтов и Гоголь.

Кролики интересуются психологией и философией, предпочитая книгу «Психотрюки» Игоря Рызова. У Петухов безусловным фаворитом является «Гордость и предубеждение» Джейн Остен, поскольку им ближе классические романы.

Змеи увлекаются азиатской литературой, особенно произведениями Ю Ре Хан. Обезьяны выбирают современное фэнтези («Четвертое крыло»).

Исследование было проведено на фоне празднования китайского Нового года. В фокусе анализа — покупатели в возрасте от 20 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что в России выйдет мировой бестселлер 2025 года.

 
