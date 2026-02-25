Размер шрифта
Названы дата и место прощания со звездой фильма «А зори здесь тихие»

Прощание с актрисой Ириной Шевчук состоится 28 февраля в ЦКБ №1 в Москве
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в Центральной клинической больнице №1 в Москве. Об этом сообщила РИА Новости дочь знаменитости Александра Афанасьева-Шевчук.

По ее словам, церемония начнется в субботу в 10 утра. После актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Шевчук умерла 24 февраля в возрасте 74 лет. Дочь артистки рассказала, что ее мать почти три года боролась с лимфомой головного мозга.

В фильмографии Ирины Шевчук более 50 работ. Среди наиболее известных ролей — Рита Осянина в фильме «А зори здесь тихие», Марина Калганова в «Мраморном доме», Марта в «Повести о женщине», Даша в фильме «Белый Бим Черное ухо» и другие. Кроме того, с 1983 года она служила ЦКДЮФ имени Максима Горького

Артистка была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981 году у пары родилась дочь Александра Афанасьева-Шевчук, которая пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.

Ранее умерла одна из участниц «Бурановских бабушек» Зоя Дородова.

 
