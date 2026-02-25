Размер шрифта
Родригез занялся бизнесом сразу после победы в споре алиментам

«Звездач»: Родригез зарегистрировал товарный знак для продажи нижнего белья
Пресс-служба Тимура Родригеза

Роспатент одобрил заявку Тимура Родригеза на регистрацию товарного знака «Тимур Родригез». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Под собственным брендом шоумен сможет выпускать продукцию сразу по нескольким категориям, среди которых: нижнее белье и купальники; шубы и маскарадные костюмы; футболки; книги и журналы; микрофоны и наушники.

В начале февраля имя шоумена попало в новостные заголовки из‑за изменений в выплатах бывшей супруге. Родригез добился прекращения выплат экс‑супруге Анне Девочкиной и снижения алиментов в три раза. Он пояснил, что за два года общая сумма выплат составила 55 млн рублей.

«Она держит на счету более 200 млн рублей. Она теперь очень богатый человек, а я уже давно нет», — отмечал он.

После развода Родригеза с Девочкиной дети остались жить с мамой. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года, однако шоумен делился, что расстался с бывшей женой еще в 2023 году.

Недавно Родригез устроил фотосессию с полуобнаженной возлюбленной, актрисой Катей Кабак.

Ранее сообщалось, что певица Наталья Штурм рискнула здоровьем в Малайзии — и осталась довольна.

 
