Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Штурм рискнула здоровьем в Малайзии — и осталась довольна

Певица Штурм рассказала, что рискнула поесть в индийском ресторане
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые за много лет она решилась попробовать индийскую кухню в Куала‑Лумпуре — и осталась в полном восторге.

«Первый раз за много лет. Рискнула», — подписала она.

По словам Штурм, ее приятно удивил вкус блюда — еда оказалась «шикарной» и не переперченной, как это часто встречается в индийской кухне. Также артистку впечатлила цена, поскольку полный обед обошелся всего в 30 малайзийских ринггитов (не более 600 рублей. — «Газета. Ru»).

Наталья Штурм — российская певица, писательница и актриса, наиболее известная как исполнительница хита «Школьный роман». Она начала музыкальную карьеру в 1991 году, после победы на конкурсе «Шоу-Королева», и выпустила несколько студийных альбомов, включая дебютный «Я не надувная» (1994), «Уличный художник» (1998) и «Зеркало любви» (2002).

В начале февраля певица снялась в бикини, впечатлив поклонников. До этого артистка признавалась, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свое тело. По словам Штурм, ей нравится участвовать в провокационных «пошлых» фотосессиях, радуя мужчин и раздражая женщин.

Ранее блогерша Ивлеева показала, что чуть не попала под машину в Эфиопии.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!