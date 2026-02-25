Штурм рискнула здоровьем в Малайзии — и осталась довольна

Певица Наталья Штурм поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые за много лет она решилась попробовать индийскую кухню в Куала‑Лумпуре — и осталась в полном восторге.

«Первый раз за много лет. Рискнула», — подписала она.

По словам Штурм, ее приятно удивил вкус блюда — еда оказалась «шикарной» и не переперченной, как это часто встречается в индийской кухне. Также артистку впечатлила цена, поскольку полный обед обошелся всего в 30 малайзийских ринггитов (не более 600 рублей. — «Газета. Ru»).

Наталья Штурм — российская певица, писательница и актриса, наиболее известная как исполнительница хита «Школьный роман». Она начала музыкальную карьеру в 1991 году, после победы на конкурсе «Шоу-Королева», и выпустила несколько студийных альбомов, включая дебютный «Я не надувная» (1994), «Уличный художник» (1998) и «Зеркало любви» (2002).

В начале февраля певица снялась в бикини, впечатлив поклонников. До этого артистка признавалась, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свое тело. По словам Штурм, ей нравится участвовать в провокационных «пошлых» фотосессиях, радуя мужчин и раздражая женщин.

