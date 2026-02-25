В Петербурге рассмотрят дело иноагента Oxxxymiron

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рэпером Мироном Федоровым (признан в РФ иностранным агентом) (Oxxxymiron). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Федорова, который заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

«Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу», — указали в пресс-службе.

По данным следствия, в 2023 году рэпер дважды привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, как полагает следствие, он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров, не маркируя их соответствующим образом. Максимальное наказание по данной статье может составить до двух лет лишения свободы.

В начале февраля руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Смольнинский районный суд заочно отправил Федорова под стражу. Лебедева уточнила, что рэпер намеренно уклоняется от следствия, и его местонахождение неизвестно.

В 2025 году Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал Федорова на 40 тыс. рублей за несвоевременное предоставление отчётов о деятельности за 2024 и 2025 годы. Общий штраф составил 120 тыс. рублей.

Рэпер Oxxxymiron покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и выступил с заявлениями против действий РФ. Рэпер провел благотворительный тур в поддержку украинцев, пострадавших в связи с военными действиями.

