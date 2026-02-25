Режиссер Угольников об общении с молодыми зрителями: «Что они хотят?»

Режиссер Угольников заявил, что для общения с молодежью нужен подходящий язык

Режиссер, актер, народный артист России Игорь Угольников заявил, к созданию военных фильмов необходимо подходить с особой ответственностью, чтобы найти язык, подходящий для общения с молодыми зрителями. Его слова передал «Пятый канал».

Угольников поделился, что сам не знает, как правильно общаться с современной молодежью.

«Что она хочет? Как с ней разговаривать? Я не знаю! Может быть, создатели фильма найдут язык, с которым можно обращаться к молодежи. Но я не знаю, что они хотят», — признался актер.

По мнению режиссера, молодые зрители должны сами говорить, что именно они хотят.

Угольников также вспомнил слова писателя Михаила Жванецкого, который затрагивал тему взаимоотношений с молодым поколением и отмечал важность понимания его желаний, а также того, как с ним нужно разговаривать. Артист усомнился, что взрослые могут точно знать, что ждет молодежь от исторических кинокартин. По мнению режиссера, ответ на такой вопрос способны дать лишь сами представители этого поколения.

В феврале председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что в России вырос запрос на патриотическое и военное кино. По ее мнению, популярность подобных фильмов вызвана желанием укрепить и поддерживать внутреннюю и патриотическую позицию.

