Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Режиссер Угольников об общении с молодыми зрителями: «Что они хотят?»

Режиссер Угольников заявил, что для общения с молодежью нужен подходящий язык
РИА «Новости»

Режиссер, актер, народный артист России Игорь Угольников заявил, к созданию военных фильмов необходимо подходить с особой ответственностью, чтобы найти язык, подходящий для общения с молодыми зрителями. Его слова передал «Пятый канал».

Угольников поделился, что сам не знает, как правильно общаться с современной молодежью.

«Что она хочет? Как с ней разговаривать? Я не знаю! Может быть, создатели фильма найдут язык, с которым можно обращаться к молодежи. Но я не знаю, что они хотят», — признался актер.

По мнению режиссера, молодые зрители должны сами говорить, что именно они хотят.

Угольников также вспомнил слова писателя Михаила Жванецкого, который затрагивал тему взаимоотношений с молодым поколением и отмечал важность понимания его желаний, а также того, как с ним нужно разговаривать. Артист усомнился, что взрослые могут точно знать, что ждет молодежь от исторических кинокартин. По мнению режиссера, ответ на такой вопрос способны дать лишь сами представители этого поколения.

В феврале председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что в России вырос запрос на патриотическое и военное кино. По ее мнению, популярность подобных фильмов вызвана желанием укрепить и поддерживать внутреннюю и патриотическую позицию.

Ранее Кончаловский не согласился со словами Нагиева о военном кино.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!