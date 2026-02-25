Размер шрифта
Волочкова завила о готовности к рождению второго ребенка

Балерина Волочкова рассказала, что нашла отца для своего будущего второго ребенка
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что готова к рождению второго ребенка, особенно с учетом непростых отношений со своей дочерью. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что отцом станет ее нынешний спутник, танцор Марчел Абаби.

По словам артистки, они уже обсуждали этот вопрос в паре и решили, что у них будут очень красивые дети с хорошей генетикой.

«А у меня есть желание, честно говоря, во второй раз погрузиться в материнство, учитывая то, какие у меня сейчас непростые отношения с дочерью, желание родить еще одного ребенка усиливается с каждым разом», — подчеркнула балерина, добавив, что обладает хорошим здоровьем, поэтому возраст не помешает ей выносить и родить здорового ребенка.

Напомним, в феврале Марчел Абаби заявил «Газете.Ru», что не состоит в романтических отношениях с Анастасией Волочковой. По его словам, их связывает только дружба. При этом слухи об их романе появились после сюжета на ТВ, в котором балерина призналась танцору в любви. Она заявила, что верна ему и даже познакомилась с его родителями.

Ранее Волочкова прокомментировала сообщения о лечении в клинике для бездомных.

 
