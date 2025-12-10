Россияне назвали своих любимых антигероев в книгах

Россияне чаще симпатизируют антигероям из книг. Об этом «Газете.Ru» сообщили VK Знакомства и сервис цифровых книг Литрес со ссылкой на опрос пользователей сервисов.

Около 80% участников опроса признались, что испытывают симпатию к отрицательным героям из книг. Таких людей привлекают типажи «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер». Более половины из респондентов признались, что хотели бы завести роман с такими персонажами. Им нравится в них харизма, обаяние, свободомыслие, способность идти против правил, умение добиваться своих целей, прямолинейность, страстность натуры и самоуверенность.

Воланд из романа «Мастер и Маргарита» занял лидерскую позицию в рейтинге любимых отрицательных героев, описанных в русской классической литературе. На втором месте Остап Бендер из «Двенадцати стульев», а на третьем месте — Григорий Печорин из «Героя нашего времени». Следом расположились Родион Раскольников из «Преступления и наказания» и демон Азазелло.

Среди персонажей иностранной классики самым притягательным злодеем стал граф Дракула из эпистолярного романа «Дракула». Вторую позицию занял профессор Мориарти из книг о Шерлоке Холмсе. В топ-5 наиболее привлекательных зарубежных антигероев также вошли Дориан Грей, Мефистофель («Фауст»), кардинал Ришелье («Три мушкетера») и Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо») и Виктор Франкенштейн («Франкенштейн, или Современный Прометей»).

