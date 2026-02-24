Размер шрифта
Жена Хайдарова о первой встрече хирурга с Киркоровым: «Не дал сфоткаться»

Хирург Хайдаров впервые увидел Киркорова перед полетом в Америку
Владимир Трефилов/РИА Новости

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова предпринимательница Светлана Сильваши рассказала о дружбе и знакомстве семьи с народным артистом России Филиппом Киркоровым. О знаменитости она поговорила с kp.ru.

По словам Сильваши, около восьми лет назад перед полетом в Америку в аэропорту они встретили Киркорова. Женщина заметила десятки чемоданов, за которыми вышел Киркоров.

«Это был первый раз, когда я увидела его вживую. Я говорю: «Тимур, пойдем с ним сфотографируемся!» Он смотрит на меня: «Свет, ты знаешь, придет то время, когда он сам к нам придет». Я еще такая думаю: «Ладно, не дал сфоткаться». Обиделась даже», — говорит она.

В 2022 году Киркоров обратился к Хайдарову за сложной пластической операцией и с Сильваши познакомился уже в клинике и, утверждает она, покорил с первого взгляда.

«Он очень красивый, высокий, статный, невероятно харизматичный и простой. Хотя мне говорят: «Как ты с ним дружишь? О чем ты ним разговариваешь?» Он просто может позвонить, сказать: «Привет, как дела?» Хотя, казалось бы, ему есть кому позвонить», — рассуждает Сильваши.

В начале февраля сообщалось, что клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова задолжала налоговой 9,8 млн рублей.

Ранее Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде.

 
