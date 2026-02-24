Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Степашин о Чулпан Хаматовой: «Не понимаю, зачем уехала»

Бывший премьер-министр РФ Степашин назвал некрасивым отъезд Хаматовой
Vianney Le Caer/Invision/AP

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил ТАСС, что не понял, почему Чулпан Хаматова уехала из страны.

Степашин заявил, что знал Хаматову с театра «Современник» у Галины Волчек. Он назвал ее замечательной актрисой.

«Потом она создала фонд, помогая детям. И Путин ей серьезно помогал. Я знаю, она к нему ездила на встречу, он ее принимал. Ну некрасиво вообще. Я не понимаю: ну тебе-то чего? Играй в театре», — заявил бывший премьер-министр России.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.

В июне Хаматова попала в базу сайта «Миротворец» за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Машкова раскрыла истинный характер Хаматовой.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!