Машкова раскрыла истинный характер Хаматовой: «Не похожа на русскую актрису»

Актриса Машкова вспомнила, что случайно познакомилась с Хаматовой в самолете
chulpanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Машкова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) воспоминаниями о знакомстве с Чулпан Хаматовой.

По словам Машковой, их первая встреча произошла случайно в марте 2022 года в самолете, летевшем в Ригу. Она долго не решалась заговорить с актрисой, но все же сделала это.

«Чулпан за секунду оказалась рядом со мной в кресле, и мы проболтали весь полет. Она была такая открытая, честная и теплая. Совсем не похожая на суперзвезду или даже просто слегка надменную известную русскую актрису», — вспомнила Машкова.

После этой встречи пути двух знаменитостей разошлись на несколько лет. Но затем они снова пересеклись на спектакле «Самые высокие деревья на земле». Машкова отметила, что ее впечатления от Хаматовой только укрепились: коллега оказалась остроумной и полностью готовой к самоотдаче.

«Я никогда не встречала в своей жизни такого уровня актрису, которая думает не о себе… Чулпан всегда о других. Для других. Но не как святая да добренькая, а как настоящая веселая хулиганка», — добавила Машкова.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). Мировая премьера постановки состоялась 9 сентября в Варшаве.

Ранее стало известно, что самолет с лидером ДДТ экстренно приземлился в Белграде.

