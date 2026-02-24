Размер шрифта
Друг о причине смерти одного из лидеров «О.С.П.-студии»: «Не справился»

Телеведущий Кабанов: юморист Антонов умер от пневмонии
Кадр из сериала «33 квадратных метра»

Друг российского актера Василия Антонова телеведущий Павел Кабанов назвал причину его смерти. Кабанова цитирует РИА Новости.

По словам друга, 62-летний Антонов попал в больницу с пневмонией.

«Скорее всего, это был ковид, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне», — вспоминает он.

Утром, продолжил Кабанов, женщине позвонили и сказали, что мужа уже нет. До этого друзья помогали семье с деньгами для лечения.

Василий Антонов родился 22 сентября 1963 года в Воркуте.Антонов был одним из лидеров «О.С.П. - студии». Он также сыграл главную роль в сериале «33 квадратных метра», где выступил в роли режиссера и автора сценария. Вместе с другим коллегой Владимиром Толоконниковым Антонов создал программу «БИС» на телеканале «ТВ-6» в 1998 году.

Ранее стало известно, что участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака.

 
