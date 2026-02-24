Друг о причине смерти одного из лидеров «О.С.П.-студии»: «Не справился»

Друг российского актера Василия Антонова телеведущий Павел Кабанов назвал причину его смерти. Кабанова цитирует РИА Новости.

По словам друга, 62-летний Антонов попал в больницу с пневмонией.

«Скорее всего, это был ковид, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне», — вспоминает он.

Утром, продолжил Кабанов, женщине позвонили и сказали, что мужа уже нет. До этого друзья помогали семье с деньгами для лечения.

Василий Антонов родился 22 сентября 1963 года в Воркуте.Антонов был одним из лидеров «О.С.П. - студии». Он также сыграл главную роль в сериале «33 квадратных метра», где выступил в роли режиссера и автора сценария. Вместе с другим коллегой Владимиром Толоконниковым Антонов создал программу «БИС» на телеканале «ТВ-6» в 1998 году.

Ранее стало известно, что участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака.