Paramount предложила новые условия по покупке Warner Bros. для обхода конкурента-Netflix

Warner Bros. получила новое предложение от Paramount о покупке киностудии
ImagePressAgency/Global Look Press

Компания Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила о получении обновленного предложения о покупке от Paramount Skydance Corp. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров компании обсуждает предложение Paramount с юристами и финансовыми консультантами, однако по-прежнему рекомендует заключить соглашение с Netflix Inc., отмечается в сообщении. Акционерам Warner Bros. Discovery рекомендуется не предпринимать никаких действий в отношении поступившего от Paramount предложения, уточняется в релизе WBD.

В декабре прошлого года Netflix объявила о покупке части активов WBD, а именно киностудии Warner Bros., канала HBO и стримингового сервиса HBO Max. Акции были оценены в $27,75. Специальное собрание акционеров для проведения голосования по сделке с Netflix назначили на 20 марта.

Однако договоренности с Netflix позволяют WBD вступить в переговоры с Paramount в срок до 23 февраля 2026 года — у Paramount, которая намерена приобрести всю WBD, с учетом сегмента Global Networks (в том числе каналы CNN и Discover), есть шанс предложить лучшие условия для сделки.

Paramount изначально направила предложение напрямую акционерам WBD о выкупе акций по цене $30 за бумагу.

Ранее Warner Bros. вернулась в Россию.

 
