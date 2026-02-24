Размер шрифта
Грымов покажет новый «Вишневый сад» на открытой репетиции

В театре Модерн пройдет открытая репетиция премьерного спектакля «Вишневый сад»
Театр «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 1 марта состоится открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба театра.

Зрители смогут подсмотреть, как рождается спектакль, как режиссер взаимодействует с актерами и техническими службами, понять, в чем художественный замысел и идея постановки, проникнуться внутренней атмосферой театра.

Режиссер Юрий Грымов подчеркивает, что, несмотря на присутствие публики, репетиция пройдет в обычном рабочем режиме, никакого шоу специально для зрителей он устраивать не собирается.

Премьера «Вишневый сад» приурочена к десятилетию обновленного Модерна под руководством Юрия Грымова. Ровно 10 лет назад он был назначен худруком, и мартовская премьера — посвящение Модерну и всему русскому театру.

«Вишневый сад» — это абсолютный «кипяток», икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — говорит Грымов.

Режиссер подчеркнул, что действие в его спектакле происходит в 1903 году, согласно оригиналу, но текст Чехова на сцене Модерна прозвучит так, как будто написан о сегодняшнем зрителе.

Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн» 20, 21, 22 и 29 марта.

Ранее сообщалось, что мюзикл «День влюбленных» поставил рекорд 14 февраля.

 
