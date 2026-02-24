Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Звезда «Великолепного века» стрижет себя сам: «Это творчество»

Актер Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам
A L E K O/VK

Турецкий актер, звезда сериалов «Великолепный век» и «Основание: Осман» Бурак Озчивит стал новым гостем шоу Алеко Надиряна «ALEKÓ in my bag». Новый выпуск проекта опубликован на платформе «VK Видео».

В проекте ведущий демонстрирует зрителям содержимое сумок звездных гостей. В дорожной сумке Озчивита он обнаружил паспорт, сценарий театральной пьесы, маска для сна, мазь для шеи и ножницы, которыми, по словам Озчивита, он стрижет себя самостоятельно.

«Я стригу себя уже более 20 лет — полностью самостоятельно. Это творчество: это занятие ничем не отличается от написания картин. Для меня ножницы и кисть — это одно и то же», — признался занимающийся живописью артист.

Накануне популярность турецких сериалов среди россиян связали с сочетанием эмоциональной драматургии, культурной близости и высокого качества производства.

«Турецкие сериалы предлагают зрителю сильные эмоции, понятные семейные конфликты и ценности, которые во многом созвучны российской аудитории», — сказала культуролог, сценарист Айше Тунджар.

Ранее Бурак Озчивит появился на обложке российского глянца.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!