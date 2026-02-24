Размер шрифта
Звезда «Великолепного века» рассказал о своих ночных походах к холодильнику

Актер Бурак Озчивит признался, что ест по ночам
A L E K O/VK

Турецкий актер Бурак Озчивит признался в шоу Алеко Надиряна «ALEKÓ in my bag», что может себе позволить есть по ночам. Новый выпуск проекта опубликован на платформе «VK Видео».

Озчивит уточнил, что старается не устанавливать себе жесткие ограничения. При этом он старается соблюдать некоторые правила, чтобы поддерживать тело в форме.

«Я просто знаю: если в чём-то перебрал, сразу беру себя в руки. В течение недели стараюсь за этим следить — из-за моей работы. Это не запреты, а правила, которые я сам себе установил», — поделился артист.

Озчивит назвал свой один из главных принципов — «никогда не сдаюсь, никогда не отступаю».

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

В 2024-м Бурак Озчивит сыграл эпизодическую роль в российском фильме «Елки 11». По сюжету, турецкий актер приезжает в Россию с гастролями. А его российская фанатка пытается понять, как завоевать сердце зарубежного артиста.

Ранее Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам.

 
