Стивена Кинга высмеяли после странного заявления о Трампе

Писатель Стивен Кинг заявил, что у Трампа нет детей

Писатель Стивен Кинг в соцсети X выступил со странным заявлением.

Кинг обвинил президента США Дональда Трампа в отсутствии жизненного опыта. По утверждению писателя, несмотря на то, что политик трижды был женат, у него нет ни одного ребенка.

«Разорил несколько предприятий. Никогда не занимался домашним хозяйством, даже постель заправить не может. Называет коллег тупыми, неудачниками и т. д. Никогда не занимался физическим трудом», — подчеркнул публицист.

Пользователи высмеяли утверждение Кинга. Они напомнили, что у действующего президента США трое сыновей, две дочери, а также одиннадцать внуков.

Некоторые комментаторы заявили, что пост может быть плагиатом или же ироничной отсылкой. Они показали публикацию MAGA-блогерши Stacy is Right. В тексте инфлюенсерша обвиняет члена Палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в подобных формулировках.

В сентябре 2025-го Стивен Кинг заявил, что избрание Дональда Трампа на третий президентский срок в США может стать наихудшим сценарием развития событий.

Ранее Издательство АСТ продлило права на книги писателя Кинга, вышедшие до 2022 года.