Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Стивена Кинга высмеяли после странного заявления о Трампе

Писатель Стивен Кинг заявил, что у Трампа нет детей
AP

Писатель Стивен Кинг в соцсети X выступил со странным заявлением.

Кинг обвинил президента США Дональда Трампа в отсутствии жизненного опыта. По утверждению писателя, несмотря на то, что политик трижды был женат, у него нет ни одного ребенка.

«Разорил несколько предприятий. Никогда не занимался домашним хозяйством, даже постель заправить не может. Называет коллег тупыми, неудачниками и т. д. Никогда не занимался физическим трудом», — подчеркнул публицист.

Пользователи высмеяли утверждение Кинга. Они напомнили, что у действующего президента США трое сыновей, две дочери, а также одиннадцать внуков.

Некоторые комментаторы заявили, что пост может быть плагиатом или же ироничной отсылкой. Они показали публикацию MAGA-блогерши Stacy is Right. В тексте инфлюенсерша обвиняет члена Палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в подобных формулировках.

В сентябре 2025-го Стивен Кинг заявил, что избрание Дональда Трампа на третий президентский срок в США может стать наихудшим сценарием развития событий.

Ранее Издательство АСТ продлило права на книги писателя Кинга, вышедшие до 2022 года.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!