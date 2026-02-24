Экс‑муж Кэти Перри отрицает обвинения в изнасилованиях 20‑летней давности

Актер Рассел Брэнд не признал вину по делам об изнасилованиях и домогательствах

Бывший муж Кэти Перри, актер и комик Рассел Брэнд, не признал вину по новым обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщает сообщает CNN.

Актер и телеведущий Рассел Брэнд предстал перед Королевским судом Саутуарка (Лондон) 24 февраля 2026 года по двум новым обвинениям. Королевская прокурорская служба утверждает, что преступления против двух женщин были совершены им в 2009 году.

Брэнду инкриминируют два эпизода изнасилования, одно непристойное нападение и два случая сексуального насилия. Инциденты, по данным следствия, произошли в Лондоне и Борнмуте с 1999 по 2005 годы с участием четырех женщин. Судебные слушания по этим пунктам назначены на июнь.

Расследование против комика началось после публикаций в Sunday Times, The Times и программе Dispatches (Channel 4) в 2023 году.

Рассел Брэнд стал известен как стендап-комик, вел шоу Big Brother's Big Mouth и программы на BBC Radio 2 и 6 Music. Он также снялся в голливудских фильмах «Забыть Сару Маршалл» и «Отведи его к греку».

Ранее американскую писательницу Ричинс обвиняют в убийстве мужа ради $4 млн наследства.