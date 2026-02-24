Размер шрифта
«Диверсия?»: в Якутии поставили спектакль о герое СВО с музыкой украинской группы

В спектакле Саха Театра о герое СВО прозвучала песня украинской группы
Telegram-канал Пряная Якутия

В спектакле «Своя война», который прошел в преддверии Дня защитника Отечества в сахалинском театре имени П. А. Ойунского, прозвучала песня «Обними» украинской группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает местный интернет-портал SahaDay.

Постановка посвящена героям специальной военной операции. Режиссером спектакля стал Андрей Борисов, а в создании участвовали три ведущих творческих коллектива Якутии: Арктический центр эпоса и искусств, Саха театр и Русский драматический театр имени А. С. Пушкина. Пьесу написал волонтер СВО Александр Седалищев.

SahaDay утверждает, что ряд зрителей и интернет-пользователей возмутило то, что одна из сцен спектакля сопровождалась музыкой коллектива из Украины, другие назвали этот инцидент определенной «пасхалкой». Однако нашлись и те, кто считает, что композиция подходит по контексту.

«[На премьеру] были приглашены участники и ветераны спецоперации. Каково было их удивление, когда в одной из эмоциональных сцен услышали мелодию из песни украинской группы, артисты которой помогают ВСУ. Солисту даже запрещен въезд в Россию, он военнослужащий. Не преднамеренная ли диверсия?» — негодует Telegram-канал «Пряная Якутия».

Спектакль «Своя война» рассказывает о добровольце из Якутии с позывным «Хадаар» и жительнице местного города Оксане. На фоне разрушений и опасности между героями зарождается чувство, которое помогает им преодолевать страх.

Ранее актер Олег Протасов признался, что получил осколочное ранение от мины на СВО.
 
